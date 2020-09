Klar til verdensrekord: Elin vil cykle 24 timer i træk

I weekenden 19.-20. september vil 44-årige Elin Starup fra Slangerup sætte verdensrekord i cykling 24 timer i træk. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da Elin Starup og kæresten for et halvt år siden købte hus på Brobæksgade i Slangerup, var det for at bo i et hus, hvor de havde ordentlig plads til deres cykler og deres store interesse for ultracykling. Det har de fået her.