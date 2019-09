Programmet for den store festdag og indvielse af Kronprinsesse Marys Bro er nu klar. Foto: Kenneth Jensen/Frederikssund Kommune Foto: Kenneth Jensen kennethjensen.dk

Klar til start: Nu er program for folkefest og broåbning på plads

Frederikssund - 03. september 2019 kl. 10:49 Af Casper Suk Thorlacius

Det bliver en dag fyldt med mange spændende, sjove og vidt forskellige aktiviteter, når Kronprinsesse Marys Bro bliver indviet lørdag den 28. september, skriver Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Omkring 60 lokale klubber og foreninger har budt ind med indslag til programmet, som varer fra festpladsen på Frederikssund-siden åbner klokken 9.00, og til den lukker igen klokken 17.00. Alle har mulighed for at komme en tur ud på broen i dagens løb, for udover de spor, der åbnes til broløbet, vil der også blive åbnet et spor for alle, der har lyst til at gå en tur på broen og nyde bygningsværket og ikke mindst udsigten. Det er dog ikke muligt at gå ud på broen, før den officielle indvielse er slut og løbet skudt i gang klokken 11.15.

Den officielle indvielse begynder klokken 10.40 med brosang, taler af Leif Tullberg, bestyrelsesformand for Fjordforbindelsen Frederikssund, John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune, og Benny Engelbrecht, transportminister. HKH Kronprinsesse Mary vil være til stede under hele den officielle del, og det er også hende, der officielt indvier broen, når broløbet skydes i gang klokken 11.15.

Det forventes, at rigtig mange gerne vil ud at gå en tur på broen, så det kan være en god idé at bruge lidt tid på festpladsen, så alle ikke skal ud på broen i samme øjeblik den erklæres åben. På festpladsen er der masser af aktiviteter for både børn og voksen. Om man er til vandsport, ponyridning, veteranbiler, dans, kunst eller noget helt andet, så er der helt sikkert masser af sjov.

Festpladsen er et stort område med mange forskellige aktiviteter, og for at gøre det mere overskueligt, er den inddelt i temaer. Programmet for hele dagen kan ses på www.festoverfjorden.dk, hvor man også kan få et overblik over de forskellige zoner.

På den store scene tæt ved broen vil der være gospelkoncert, tre forskellige rockkoncerter med lokale bands, og det er herfra den officielle indvielse foregår.

I idræts- og bevægelsesteltet kan man teste sine egne evner både som gymnast, håndboldspiller og cykelartist.

I dans-, spil- og bevægelsesteltet er der både folkedans, linedance, kung fu og dagen igennem kan man komme og få et slag pool.

Kunst- og kulturområdet byder på malerkunst, yoga, foredrag om naturen, klassisk musik og akustisk koncert, og skulle man få lyst til at synge, inviteres der også til fællessang.

Udstillingsteltet er for dem, der gerne vil blive klogere på broen og byggeriet af den. Her kan man få en snak med arkæologer, kommunale medarbejdere, medarbejdere fra Fjordforbindelsen Frederikssund, entreprenøren RBAI og BroBizz.

Man kan også se fotografier af broen og en helt særlig bromønt, der er lavet specielt til indvielsen.

I børneteltet kan ungerne prøve at bygge en bro i papir eller støbe beton. De kan også være pirat og lave deres eget piratudstyr, eller de kan prøve at tegne broen og se, om de kan mestre perspektivtegning.

I vandkanten lige ud for festpladsen kan man få en smagsprøve på forskellige vandaktiviteter, eksempelvis kystlivredning og jollesimulator. Er man til kajakroning, kan man tilslutte sig den store parade, der sejler fra Skuldelev Havn klokken 10.15.

Ved informationscenteret på Østersvej 4 vil der være udstilling af veteranbiler motorcykler og busser, hornmusik og akustisk folkekoncert samt ponyridning. Veteranbiler, motorcykler og busser kører parade på broen kort før festpladsen lukker klokken 17.

Rundt om på pladsen vil der også være forskellige aktiviteter som volleyspil, mulighed for at skyde med luftriffel, spejderaktiviteter, voltigeringsopvisning, vikingelejr og svævefly. Og måske kan man være heldig at støde på en herre eller dame fra fortiden.

Der forventes at komme rigtig mange mennesker til indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro. Udover de 10.000 løbere og deres familie kommer der også mange af Frederikssund Kommunes borgere og andre interesserede.

Der er skabt mere end 10.000 parkeringspladser på arealer både tæt på broen og lidt længere fra den. Der arrangeres shuttlebusser fra centrale steder til festpladsen. De mange besøgende vil også skabe en stor mængde trafik på vejene til og fra den nye bro. Derfor anbefales det at tage cyklen eller gå til pladsen, hvis man har mulighed for det.

Hold øje med de endelige planer for parkering samt det samlede program på www.festoverfjorden.dk. Der kan fortsat komme små ændringer i programmet, men på hjemmesiden vil det blive opdateret løbende.