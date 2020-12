Mandag den 14. december tages Vinge Station og en ny buslinje 319 i brug, så det bliver nemmere og hurtigere for pendlere at komme til og fra København. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Klar til at åbne ny station og buslinje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til at åbne ny station og buslinje

Frederikssund - 13. december 2020 kl. 19:05 Kontakt redaktionen

Der bliver ingen snoreklip og festivitas, men kun iskold decembermørke, når S-togslinje H forlader Frederikssund S-togsstation mandag den 14. december klokken 04.37 for at standse og tage passagerer med for allerførste gang på Vinge Station klokken 04.41 i retning mod Østerport.

Men det er nu alligevel noget af en festdag for Frederikssund Kommunes borgere, politikere og byudviklere, at årtiers planlægning omsider resulterer i åbningen af en S-togsstation, der med et måske knap så velvalgt udtryk, skal være lokomotiv i skabelsen af en helt ny by med op til 10.000 indbyggere.

Samme dag sætter Movia i samarbejde med kommunen en ny buslinje 319 i drift som et forsøg for at koble Hornsherred tættere sammen med S-togsnettet. 319 kører fra Skibby med stop i Lyngerup over Kronprinsesse Marys Bro til Vinge Station. Den får otte afgange dagligt i hverdagene mellem Skibby og Vinge Station, nemlig én gang i timen i morgen- og i eftermiddagstimerne i begge retninger.

- Det er rigtig fantastisk, at stationen åbner nu. Det er af stor betydning for dem, der bor i Vinge; for Frederikssund Kommune; og for alle, der kan bruge den nye pendlerbus 319 fra Skibby og andre steder i Hornsherred. Det bliver nemmere og hurtigere at komme ind til København, siger John Schmidt Andersen (V), Frederikssund Kommunes borgmester.

Station nummer to

På grund af coronarestriktionerne har kommunen valgt at lave en film med borgmesterens symbolske snoreklip, der publiceres på Facebook i løbet af weekenden for at gøre opmærksom på de nye forbedrede muligheder.

Men åbningen af Frederikssund Kommunes S-togsstation nummer to er også god for hele udviklingen af Vinge som by, understreger John Schmidt Andersen, der glæder sig over, at stationen til cirka 55 millioner kroner nu ligger der som lovet af Folketingets partier.

- Det er lidt som med diskussionen om hønen og ægget om: Hvad kommer først: Station eller nye beboere. Men når man nu kigger på, hvor man skal bosætte sig eller som firma bygge huse, så er der ikke nogen tvivl længere: Man kan ikke bruge argumentet om, at der ikke er en station. Det betyder uendeligt meget, at stationen åbner nu, siger Frederikssund-borgmesteren.

Bilister kan tage toget

Det har taget lidt over et år for Banedanmark at bygge stationen til DSB. Stationen er udstyret med to elevatortårne, trapper og en gangbro, der gør det muligt at skifte mellem stationens to perroner. Frederikssund Kommune har bidraget med adgangsveje, forpladser og parkeringspladser, så der også er mulighed for, at bilister kan stille bilen ved stationen og hoppe på et S-tog.

- Vi glæder os til at tage godt imod kunder, der skal til og fra Vinge Station, som nu kan komme hurtigt rundt med S-tognettet i hovedstadsområdet. Både borgere og virksomheder kan desuden på den måde bidrage til at styrke det klimavenlige tog, som også begrænser trængslen, siger Tony Bispeskov, informationschef hos DSB, i en pressemeddelelse.

Anlægschef hos Banedanmark, Torben Ulrik Jaller, glæder sig i pressemeddelelsen over, at stationen nu står klar, og at projektet er forløbet som planlagt.

- Byggeriet af stationen i Vinge er forløbet planmæssigt, og stationen står færdig til tiden. Vi er derfor glade for at have lagt sidste hånd på projektet, og at stationen nu er klar til at tage imod togtrafikken på strækningen mellem Frederikssund og Ølstykke, siger han.

aj