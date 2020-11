Kirkens julehjælp har brug for ekstra opbakning i år

Sognepræst Thomas Munk Rønbjerg har brug for at tænke kreativt i år.

For ikke alene har coronaen og dens mantraer om afstand og 'bliv hellere hjemme' gjort det svært at opretholde den nære, sociale kontakt, man ellers har været vant til.

"Dét at yde hjælp til andre ligger i direkte forlængelse af julens budskab om Jesu fødsel, for dengang kom han netop til verden for at række Guds hjælpende hånd ud mod os - og altså for at signalere det stik modsatte af afstand, nemlig nærvær og støtte," skriver han i en pressemeddelelse.