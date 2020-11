To medarbejdere ved Frederikssund Kirke er testet positive for corona, så de fleste medarbejdere er sendt hjem for at lade sig teste. Kirkelige handlinger gennemføres dog. I den kommende weekend er der dåb og gudstjeneste ved en præstevikar. Foto: Allan Nørregaard

Kirke ramt af coronasmitte

Frederikssund - 05. november 2020 kl. 18:23 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Babysalmesang, konfirmandundervisning og kirkens fredagscafé er aflyst i denne uge i Frederikssund Kirke. To af kirkens medarbejdere er testet positiv for Covid-19, og de to sognepræster, organist, kordegn og andre ansatte er blevet sendt hjem for at blive testet for corona.

- Men vi aflyser ikke kirkelige handlinger. Vi løser de opgaver, der skal løses. Der er dåb og gudstjeneste i weekenden. Det er en af mine opgaver som provst at skaffe en vikar. Vi dækker ind for hinanden ved sygdom, fortæller provst Eskil Dickmeiss, Frederikssund Provsti, som oplyser, at en medarbejder, der tidligere har haft sygdommen ikke er sendt hjem.

Provstiet medvirker til opsporing af smitte, der kan være sket ved et møde for de ansatte, oplyser Eskil Dickmeiss. Han henviser til en vejledning, som peger på, at nære kontakter betegnes som personer, som har befundet sig mindre end en meter fra en smittet i mere end et kvarter - eller har været til møde med vedkommende i over en time.

- Jeg ved, de ellers har været ekstremt påpasselige og virkelig tænkt sig om med deres adfærd i Frederikssund. Det er en snedig virus, der er svær at håndtere, konstaterer han.

Til gengæld har ingen af de syge fået alvorlige symptomer, og der er pt. ikke kommet flere smittede til, oplyser provsten.

De nære kontakter skal ifølge Eskil Dickmeiss testes på 4. og 6. dagen efter kontakt med en smittet. Han forventer, at kirkens medarbejdere kan vende tilbage i begyndelsen af næste uge, så aktiviteterne kan genoptages, og forholdene normaliseres.

Kun få blandt kirkegårdens personale er omfattet af hjemsendelsen. Det vurderes, at de ikke har været tæt på smitte, og heller ikke

menighedsrådet har, fortæller han.

Det er ikke første gang, Covid-19 dukker op i Frederikssund Provsti. For et stykke tid siden måtte menighedsrådet i Ledøje-Smørum lade sig teste for corona, efter at medarbejder var blevet smittet.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for kirker. Men der er begræsninger for, hvor mange der må være til en kirkelig handling. Man skal dog ikke være bekymret for at komme i Folkekirken trods coronapandemien, påpeger Eskil Dickmeiss.

- Vi har ret restriktive procedurer med hensyn til rengøring af alle flader i kirker, sognegårde og kontorer, og hvad der ellers skal til. Vi sætter sikkerheden ret højt, fastslår provsten.

25 smittede på en uge

Ifølge Statens Serum Instituts opgørelse torsdag er der blevet registreret 25 nye Covid-19 smittede i Frederikssund Kommune de seneste syv dage, og der er taget 797 prøver.

311 personer ud af kommunens 45.223 indbyggere har været testet positive for sygdommen siden den 27. januar i år.