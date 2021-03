Påskesøndag er der mulighed for at trille æg og lave æggeløb efter gudstjenesten i Jørlunde. Foto: Henrik Helmer Petersen

Artiklen: Kirke klar til at trille æg i påsken

Kirke klar til at trille æg i påsken

Æg og påske hører sammen, og efter gudstjenesten i Jørlunde Kirke påskesøndag den 4. april klokken 10 er der mulighed for at prøve nogle af de gamle lege, som hører påsken til.

I graverbygningen på kirkegården har kirketjener Marika Thinggaard gjort hønsestalden klar, så man kan hente æg. De er hårdkogte og lige til at male.

At trille æg er en gammel påskeleg, som Jørlunde Kirke tager op efter gudstjenesten denne påske.

Man kan også lave æggeløb. Der sættes to markeringer op med cirka 20 meters afstand. Afstemt efter alderen på familiens yngste.

Familien deler sig i to hold, som skal dyste mod hinanden. Hvert familiemedlem får en ske og et æg, og så handler det om at løbe så hurtigt som muligt fra udgangspunktet fra den ene markering rundt om den anden markering og tilbage igen, imens man tager tid.