Kiggede ud af vinduet og så flammer i sit eget hus

Da en beboer på Fiskerhusevej i Jægerspris fredag aften hørte et knald fra sin skorsten, kiggede vedkommende ud af vinduet og kunne se flammer i sit eget hus.

Flammerne kom fra skorstenen, og klokken 21.19 blev politi og brandvæsen alarmeret. Beboeren kunne fortælle, at branden muligvis var startet i skunken, at skorstenen var væltet, og at der var skader på vandrør i huset. Flammerne var en halv til en hel meter høje.