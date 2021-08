Keld har været festival-frivillig i mere end 30 år: Overvejer ikke engang at lade være

Se billedserie I mere end 30 år har Keld Nørregaard været frivillig på Frederikssund Festival. Foto: hgg

Da han var barn, var Keld Nørregaards forældre frivillige på den lille visefestival Frederikssund. Siden er festival og Keld blevet voksne sammen

"Det var dengang, det var en visefestival. Med Sven Bertil Taube. Sebastian. Og vist nok også Lars Liholt. Musikken sagde mig ingenting, men som lille dreng var det fantastisk at løbe og og ned af bakkerne med de andre børn og være omgivet af måske lidt halvfulde voksne og en meget kærlig stemning. Det var et kongerige for os børn"

Sådan fortæller 51-årige Keld Nørregaard om sine første oplevelser med Frederikssund Festivalen, hvor han i mere end 30 år har renset lokummer, skænket øl og langet sandwich over disken, når publikums tørst og sult skulle stilles, efter en lang dag i Humlehaven og Valhal.

'"Det var bare noget helt naturligt. Selvfølgelig skulle jeg med, når far og mor tog på arbejde. For det var fantastisk. I år er forholdene anderledes, men grundlæggende er det dén stemning, som gør det til noget særligt for både frivillige og publikum; at her her sikkert, trygt, højt til loftet og med plads til alle," konstaterer han, da Lokalavisen møder ham fredag omkring frokosttid på festivalpladsen, der for første gang er placeret på et indhegnet område bag Fredeirkssundhallen.

Ømme ben, men... Klokken blev vist omkring fire, inden han kom i seng. Der var - som altid - ting at vende efter torsdagens koncerter. Noget, der var gået godt, og noget, der var gået mindre godt. Og måske også en enkelt øl til at falde i søvn på efter strabadserne:

"Man bliver øm i benene, og man bliver træt. Men når man så står op, og som noget af det første møder to nye frivillige, der siger tak for en fantastisk dag i går, og at de glæder sig til i dag, så er det det hele værd. Jeg overvejer ikke engang, om det er noget, jeg skal blive ved med. Selvfølgelig skal jeg det," lyder det sikkert fra Keld Nørregaard.

Lige som hos andre festivaler og foreninger generelt, har det i år været svært at nå i mål med antallet af frivillige, der kunne give et nap med under festivalen på Kalvøen.

Corona-restriktionerne har nemlig sendt behovet op på små 300 frivillige, fordi festivalen skal være sektionsindelt; og hvert område skal have egne corona-vagter, toiletter og ikke mindst udskænkningssteder:

"Men alle, der er her, er fleksible. Det betyder, at hvis man ved, at der skal renses toiletter om aftenen, så bliver det gjort. Det er én af de særlige ting her. At man har et fællesskab om, at alle skal føle sig både velkomne og velservicerede. Det er ikke noget med, at fordi man er i ølteltet, så er man i ølteltet og kun der for evigt. Alle er der for fællesskabet, og så betyder det også noget, når man se, at pengene går til unge mennesker og til sport. Det er altid rart, når indsatsen gør nytte også på den måde," siger Keld Nørregaard.

Større forhold Det er - åbenlyst - ikke kun antallet af frivillige, der er skruet i vejret med årets festival.

For få år siden var hovedscenen i et tætpakket Valhal med plads til 500 tilskuere, hvor musikerne spillede for et par kasser øl og tog det som en udvidet øveaften med publikum.

Så voksede den ud af Valhal og ud i det fri, hvor der ved Vikingescenen er plads til cirka 1200 publikummer.

Og i år er det antal gæster altså fordoblet:

"Det udfordrer intimiteten og logistikken en smule. Det giver værdifuld viden, og jeg synes, det er rigtig sjovt, at vi på den her måde nærmest kan trække Valbyparken til Frederikssund. Men jeg har også et billede af - en overbevisning om - at det bliver dejligt næste år at komme tilbage til den intimitet, der ligger i rammerne på den anden side af Kalvøen," lyder det fra Keld Nørregaard.