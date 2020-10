Politiet fandt ikke de to piger og to drenge, der havde kastet flasker efter en bilist. Foto: Kenn Thomsen

Kastede flasker mod bil

Klokken 01.19 natten til mandag anmeldte en 24-årig mand fra Frederikssund, at to piger og to drenge havde kastet flasker efter hans bil, da han kom kørende ad Frederiksvej.

En politipatrulje blev sendt til stedet for at lede efter gerningsmændene, men selvom patruljen kørte rundt i området, fandt de ikke de to piger og to drenge.