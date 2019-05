Glenn Madsen (DF) går blandt andet til valg på en stram udlændingepolitik og en kamp for bedre ældrevelfærd. Foto: Lars Ramlow

Kandidat kæmper for DF-hjerteblod

Frederikssund - 09. maj 2019

En stram udlændingepolitik og bedre forhold for ældre borgere er nogle af de mærkesager, som Dansk Folkepartis folketingskandidat i Frederikssundkredsen, 43-årige Glenn Madsen, som sidder i kommunalbestyrelsen i Hørsholm, går til valg på, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er slet ikke med på de nye toner, som man hører fra andre partier, om, at der skal deporteres en halv millioner mennesker. Vi skal have det bedste ud af den situation, vi står i, og vi skal have sat en prop i hullet med et asylstop. Vi skal have styr på integrationen og have dem, der er kommet inden for den seneste årrække sendt hjem igen, lyder det fra Glenn Madsen.

- Jo færre penge, vi bruger på immigranter, jo flere penge kan vi bruge på ældres velfærd, siger han om sin anden mærkesag.

- De ældre er nok den væsentligste årsag til, at jeg gik ind i politik. De har lagt dette fantastiske land for mine fødder, og det vil jeg rigtig gerne betale tilbage. Jeg mener, der skal være mere plads til selvbestemmelse og mere tid til, at hjemmeplejen kan sætte sig og tage en snak fremfor bare at komme ind ad døren, støvsuge og så gå igen, siger Glenn Madsen og tilføjer:

- Dansk Folkeparti er jo lykkes med at holde igen med de topskattelettelser, som andre partier har ønsket, og de penge kan så blandt andet bruges på de ældre.

En lokal mærkesag har dog også fundet vej til politikerens valgprogram.

- Overordnet set er det meget trist, at man skal betale for at komme rundt på de danske veje. I Danmark betaler vi så rigeligt i skatter og afgifter, og derfor synes jeg også, det et urimeligt, at Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund bliver en betalingsbro, siger Glenn Madsen, som slutteligt knytter en kommentar til et af de emner, som mangt en ekspert spår kommer til at fylde meget i denne valgkamp.

- Klimaet er indiskutabelt vigtigt. Det er bare ikke min sag nummer ét. Jeg synes, at den debat, der kører, hvor man bliver udskammet, hvis man ikke går ind for, at der skal være en million el-biler lige om lidt, er forkert. Jeg tror på, at hvis vi understøtter forskningen, og får de store lande som Kina og USA med, så skal det nok gå. Men vi i Danmark kan ikke gøre noget, hvis vi gør det alene.