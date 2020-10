Gert Løfgren, Slangerup, er ny spidskandidat for Dansk Folkeparti ved kommunevalget i Frederikssund Kommune i 2021.

Kampvalg: Ny spidskandidat for DF

Her var der nemlig kampvalg til posten, som partiets formand Inge Messerschmidt, der også er DF's gruppeformand i byrådet og medlem af Økonomiudvalget, og partiets næstformand Gert Løfgren stillede op til. Bestyrelsen havde bedt DF's spidskandidat ved valget i 2017, Lars Thelander Bostrøm, om ikke at genopstille.

Vandt i anden afstemning

Ironisk nok har Gert Løfgren, der ved valget i 2017 blev valgt som DF's 2. suppleant, været indkaldt i to omgange som byrådsvikar for Inge Messerschmidt, mens hun har været fritaget for sit hverv.