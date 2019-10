Kampen fortsætter mod brobetaling

Det skulle have været en broget flok af kajakker, stand-up paddle-boards, sejlbåde, små motorbåde, svømmere og en tømmerflåde, der kom sejlende fra Tørslev Hage til Marbæk Strand mandag aften for at vise, at gruppen »Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro« hellere vil benytte vandvejen end betale for at benytte den nye bro over Roskilde Fjord.

Det er urimelig forskelsbehandling, at vi skal betale for at bruge Kronprinsesse Marys Bro, fastslog politikere og borgere ved en protestdemonstration mandag aften, efter at den nye fjordforbindelse åbnede for trafik samme morgen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her