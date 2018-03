Anja Bisp Pedersen har arrangeret flere cykelevents til fordel for Kulhus-cykelstien, og nu gør hun det igen for at sikre, at cykelstien ikke bliver glemt. Foto: Kenn Thomsen

Kamp for Kulhuse-cykelsti fortsætter

Men Kulhus-cykelstien må ikke glemmes, mener Anja Bisp Pedersen. Hun kalder atter til en cykelevent søndag den 8. april for at gøre opmærksom på, at beboerne fortsat venter på at kunne cykle sikkert på den smalle vej, hvor bilisterne kører stærkt.

- Vi bliver nødt til at holde gryden i kog, sådan at det ikke bliver udskudt på ubestemt tid. Vi bliver nødt til at holde politikerne oppe på, at der er indgået et budgetforlig om Kulhus-cykelstien. Det kan godt være, at kommunen har problemer med økonomien, og at det er sat på pause. Men så bliver vi nødt til at gøre noget i pausen og finde ud af, om der er et tidsperspektiv på det her, siger Anja Bisp Pedersen, der i 2017 fik Blå Nats Kulturstokken for sit initiativ med cykelevents til fordel for cykelstien hvert forår og efterår gennem et par år, som har trukket helt op til knap 100 deltagere.