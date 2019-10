Madgruppen på Selsø Slot laver mad efter historiske opskrifter med 1700-tallets redskaber, alt sammen for at være med til at skabe en ægte 1700-tals tidslomme. Forrest ses museumsleder Elisabeth Holm Nielsen, i midten den nye køkkenpige, Annika Sylvest Carlsen og bagerst står Susanne Nielsen. Foto: Allan Nørregaard

Kælderen danner rammen om Selsø Slots tidsboble

Gløderne i ildstedet knitrer og er det eneste foruden de små vinduer, der lyser kælderkøkkenet på Herregårdsmuseet Selsø Slot op tirsdag ved middagstid. Over ildstedet står en gryde, og man kan sagte høre, hvordan søbekålen deri koger. Den tunge duft af røg fra bålet blander sig med den sødlige duft af muskatnød og nellike, mens 13-årige Annika Sylvest Carlsen står og pisker æg til en budding. Hun har valgt at bruge som efterårsferie i kælderkøkkenets tidsboble, en anderledes, lærerig og sjov måde at få fridagene til at gå, fortæller hun.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her