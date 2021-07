Kåring kom bag på filmklub

- Vi blev så overraskede, for det havde vi slet ikke ventet. Men vi blev meget glade for at blive kåret som årets klub, fortæller

Klubben er blandt andet blevet hædret med den flotte titel for at være god til at skabe et godt frivilligt fællesskab og sammenhold, for at være superorganiseret med tjek på krav og regler, og for at være aktive og stærkt forankret lokalt, men også altid deltager i DaBUF-arrangementer.