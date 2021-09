Se billedserie Fjordlandslisten har ifølge Ole Peltola, som er opstillet som nummer to til kommunalvalget, være kendt som protestparti, men arbejder nu på at formulere et konstruktivt indspil.

KV21: 'Kommunen er ramt hårdt på alt, hvad der handler om velfærd'

Lokalavisen vil frem til valget præsentere en række af de kandidater, der har ambitioner om for første gang at komme i byrådet. Her kan du møde Fjordlandslistens Ole Peltola

Frederikssund - 12. september 2021 kl. 11:45 Af Anne Lønstrup

Der er et højt punkt på en mark bag Møllegårdshallen og Jægerspris, hvorfra udsigten over byen og de to fjorde er fænomenal. Her kunne Ole Peltola godt tænke sig at bo.

"Mens børnene voksede op, boede vi i Mølleparken lige her neden for bakken. Det er et socialt boligbyggeri, hvor folk med forskellig baggrund kommer hinanden ved. Der er en kilometer til alt, og børnene kunne gå til skole og idræt, som både de og jeg er glade for. I dag bor min kone og jeg i Over Dråby Strand, og jeg synes, det er fedt, at der ikke er bygget her på det højeste punkt," siger han og skuer ud over landskabet.

Vinge blev afgørende

I sin tid som skoleleder meldte han ikke sit politiske ståsted ud, men i dag, hvor han er pensioneret, er tiden kommet til at engagere sig. Og der er en helt særlig sag, som gjorde ham politisk aktiv.

"Det er Vingeskandalen, som er den afgørende faktor. Først efter sidste kommunalvalg meddelte politikerne, at der manglede 173 mio. kr. i regnskabet. Det kom ikke frem i løbet af valgkampen. Så da vælgerne satte deres kryds i 2017, blev det stadig holdt hemmeligt. Men politikerne vidste det, og de har ikke betalt regningen," siger Ole Peltola.

"Alle de gamle partier var sovset ind i Vingeskandalen, og jeg følte mig ikke politisk hjemme noget sted før Fjordlandslisten kom på banen. Vores politik hviler på et værdigrundlag om ordentlighed, sund fornuft og medinddragelse. Der er ikke noget salgsteknik, men noget man skal efterleve," siger han, der er opstillet som nummer to på listen.

Han vil arbejde for at afslutte fløjkrigen mellem blå og rød lejr.

"Jeg er god til at skabe relationer og til at knuse problemer. Jeg arbejder vedholdende og er garant for medinddragelse og for politiske løsninger, der bygger på saglighed og grundighed, og en af de tre hovedpunkter, som Fjordlandslisten vil fokusere på, er at genskabe tilliden til kommunen."

Kortere sagsbehandlingstid Ole Peltola vil bl.a. nedbringe sagsbehandlingsfristerne og gøre det lettere for borgerne at komme i telefonisk kontakt med kommunen. Han vil arbejde for at skabe en mere samlet kommune både fysisk og mentalt, hvilket han ikke mener er sket godt nok siden kommunesammenlægningen i 2007. Og så vil han bedre infrastrukturen, sådan at de to dele på hver side af Roskilde Fjord kan blive samlet. Det skal bl.a. ske ved at lave bedre busforbindelser, så borgerne kan komme effektivt frem.

Miljø, klimasikring og natur er en anden af Ole Peltolas mærkesager.

"Vi er den kommune i Nordsjælland, som har mest natur fra naturens side, men Dansk Naturfredningsforening har påpeget, at vi også er den kommune i Nordsjælland, der er dårligst til at passe på sin natur. Det skal vi have lavet om på," siger han.

Men især vil han tale de offentligt ansattes sag, også fordi han kommer fra den verden.

Bundrekord Han hæfter sig bl.a. ved, at 32 pct. af de ansatte i kommunens skoler ikke er uddannet lærere, hvilket er opgjort af Danmarks Lærerforening som bundrekord.

"Lærerne har højt sygefravær og har ikke den store lyst til at blive her. Jeg mener, at vi skal droppe matrikelskolerne og gøre skolerne selvstændige igen. Skolerne skal have større selvbestemmelse også i forhold til, hvilket profil, de vil have. Det vil også motivere lærerne for at søge, netop den eller den skole, fordi ved, hvad der er skolens profil."

Han mener, at tendensen også gælder for socialrådgivere, skolepsykologer og for sygeplejeområdet på plejehjemmene.

" Kommunen er ramt hårdt på alt, hvad der handler om velfærd. Folk søger væk, fordi kommunen har et dårligt ry for, at man ikke kan arbejde her og blive taget alvorligt. Efter min mening har kommunen ligget underdrejet siden Vingeskandalen, fordi de manglende 173 mio. kr. har skulle findes på alle budgetter," siger Ole Peltola.

Bliver nødt til at gøre lidt ondt

Han kan godt lide at skrive indlæg i lokalaviserne og har også været med at formulere Fjordlandslistens politik igennem det sidste års tid. Og spørger man ham, hvem, der er hans politiske forbillede, nævner han først Barack Obama for hans retorik og talegaver, men også for at være rolig og besindig som person. Herhjemme har han fulgt Theresa Scavenius fra Alternativet.

"Hun ved noget om det, vi er nødt til at vide noget om. Hun ved f.eks., at det bliver nødt til at gøre lidt ondt, hvis vi for alvor skal flytte noget i forhold til klima. Jeg beundrer nogen, der går forrest og viser, hvad der skal til. Jeg synes f.eks. også, at Mette Frederiksen klarede det godt i starten af coronakrisen. Det må have været djævelsk svært."

Selv vil han gerne ud at tale direkte med folk, men han bruger også Facebook

"Mange mennesker har fortalt mig, at jeg kan risikere at blive angrebet på de sociale medier. Det er ikke sket endnu, og jeg er også temmelig tykhudet. Jeg er øvet i at gå efter bolden og ikke efter manden. Jeg tror ikke, at jeg personligt vil lade mig genere, men jeg tror også, at tonen er okay her."

Fra protest til indspil Ole Peltola tror, at Fjordlandslisten rammer et bredt udsnit af befolkningen i kommunen. Han kunne dog godt tænke sig at få kontakt til de unge i 16-25 årsalderen, også for at lære dem at arbejde politisk.

"Kommunen har skåret meget i de ansatte på ungdomsskoler og i klubber, og det har medført, at der nu bruges flere penge i SSP, hvor vi i Fjordlandslisten hellere vil forebygge i ungdomsskolerne og klubberne. Man er nødt til at spørge de unge, hvad er der brug for, og det vil vi gøre," siger han.

Han siger selv, at partiet er begyndt som en protestbevægelse.

"Vi har startet med alle dem, som er sure over et eller andet. Nu vil vi vende det om til et konstruktivt indspil, og vi har koncentreret os om der, hvor vi tror, at vi kan gøre en forskel."

Blå bog Ole Peltola, 70 år, er pensioneret skoleleder ved Skuldelev Skole. Han er uddannet lærer og har boet stort set hele sit voksenliv i Frederikssund Kommune. Han er gift og har to sønner. For ham blev det, han kalder "Vinge-skandalen" den afgørende faktor for, at han gik ind i politik. Alle eksisterende partier er efter hans opfattelse involveret i udviklingen af Vinge, undtagen Fjordlandslisten, som han tilsluttede sig sidste sommer.