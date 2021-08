Jung gik rent ind

Se billedserie Formand Leon Røygaard er sikker på, at 98 ud af 100 synes, at Jung var højdepunktet. Foto: Frederikssund Festival

Frederikssund - 09. august 2021 kl. 05:31 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Hvis du spørger formanden for Frederikssund Festivalen Leon Røygaard og en af de gæster, der har sendt ham en Top 3-liste via Facebook, så var bandet Jung med rødder i Frederikssund 2021-festivalens højdepunkt.

- Klimakset var simpelthen Jung. Hold kæft, hvor var de gode. Og så har jeg virkelig fået ros for Baskery. De gav folk en overraskelse over, hvor fede de var. Og så selvfølgelig Carpark North. De lavede en fest torsdag aften, siger Leon Røygaard. Han er således enig med gæsten i Top 3-listen, og tror, at 98 ud af 100 vil pege på Jung som højdepunktet på en festival, der er gået fantastisk efter formandens mening.

- Folk har i hvert fald haft en fest. Der har været rigtigt god stemning på pladsen og ingen ballade. Smil og god stemning hele vejen rundt, siger han.

Leon Røygaard skønner, at der var 1300 til festival torsdag, 14-1500 fredag og omkring 2000 lørdag, og der havde været plads til flere.

- Vi ville jo selvfølgelig gerne have haft flere ind, siger formanden, men peger samtidig på, at det er det bedste billetsalg, Frederikssund Festivalen nogensinde har haft.

- Men fordi vi havde kapacitet til mere, ville vi jo gerne have haft udsolgt, siger han.

Han har endnu ikke overblik over økonomien, og påpeger, at X factoren er, hvor meget det har kostet at lave festivalpladsen på den anden side af Kalvøvej i stedet for på vikingepladsen, for det har både kostet flere penge og mange kræfter.

- Hvad der bliver enden på det, ved vi ikke, men det ser okay ud. Og folk har i hvert fald givet den gas i baren, og det kan vi godt lide, så kassereren gik med et lille smil på i aftes, siger formanden.

Han oplyser, at torsdag aftens problem med at have mad nok til de sultne gæster, blev løst til fredag og lørdag, hvor ingen behøvede at gå sultne hjem, og støjklager har festivalen også været forberedt på.

- Især Carpark North spiller 100 procent hele tiden, men heldigvis har vi dispensationerne i orden, siger han.

Erfaringen fra festivalen 2021 er, at det var et meget større arbejde end ventet at bygge festivalen op på den anden side af vejen.

- Vi fortryder ikke, for det har været superfedt, men det har ikke været den samme festival, og det vil vi have tilbage, så til næste år er vi tilbage på vikingepladsen, siger Leon Røygaard, der er de cirka 300 frivillige »evigt taknemmelig« for det kæmpearbejde, de har lagt.

- Uden dem var der ingen festival, fastslår han.