Julekoncert for jazzelskere må aflyses

Jensens »jule« Jazz Serenaders skulle afsluttet efterårets sæson ved at byde på et blandet program i klassisk New Orleans stil med afstikkere til nutidige pop og caribiske rytmer samt julesange i anledning af julen med Ole Olsen på klarinet og sax, Nina Ehrenstråle på banjo og med sang og pift og datteren Nan Ehrenstråle på bas, Erik Vand-Hansen på trombone og Erling Rasmussen på piano og med sang.