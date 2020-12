Charlotte Drue Aagaard med gavekort. Flankeret af bankdirektør Per Jegsen Schmidt (tv) og formand for kulturrådet, byrådsmedlem Kenneth Jensen. Foto: Søren Wesseltoft.

Julehjælp med stort hjerte får Frederikssund Prisen

Frederikssund - 18. december 2020 kl. 15:25 Kontakt redaktionen

Charlotte Drue Aagaard fra Julehjerter i Jægerspris og Omegn har fået Frederikssund Prisen.

Frederikssund Prisen uddeles af Arbejdernes Landsbank i Frederikssund, og det er en priskomite, hvor blandt andet byrådsmedlem og formand for Kulturrådet, Kenneth Jensen (S) også er med, der udvælger prismodtageren.

Direktør i Arbejdernes Landsbank i Frederikssund, Per Jegsen Schmidt forklarer det sådan:

- De sidste ti år har vi uddelt prisen på 2500 kroner til en person i en mere traditionel forening. Til en person som har gjort noget godt for en forening uden selv at få noget for det.

- Men 2020 har på mange måder været et underligt år, og for rigtig mange mennesker også et år med ekstra økonomiske udfordringer. Derfor har vi valgt, at Frederikssund Prisen i år skal bruges anderledes. Vi har valgt at give prisen til Charlotte Drue Aagaard, som normalt er den, der giver hjælp til andre, siger Per Jegsen Schmidt.

Uegennyttigt arbejde Kenneth Jensen fra priskomiteen tilføjer:

- Da vi skulle finde prismodtageren, faldt snakken hurtigt på Charlotte Drue Aagaard og hendes arbejde med Julehjerter i Jægerspris og Omegn. Hun har sammen med en række frivillige i år formået at indsamle et stort beløb og rigtig mange sponsorgaver til julehjælp til andre.

- Vi giver prisen til Charlotte som tak for hendes frivillige og uegennyttige arbejde for andre og til gavn og glæde for borgere i Frederikssund Kommune, fortæller Kenneth Jensen.

Glad prismodtager »Tusind, tusind tak«, sagde Charlotte Drue Aagaard ved prisoverrækkelsen, der som følge af coronaen skete uden forsamling af mennesker.

»Jeg er beæret over udnævnelsen og meget taknemlig for den fine pris. Jeg kunne ikke have gjort det uden min dejlige Thomas og alle de, som har støttet hele vejen enten som frivillige eller som bidragsydere, fastslog hun.