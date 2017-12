Julebrandert i detentionen

En 25-årig mand fra Frederikssund vågnede juledag op i detentionen hos Nordsjællands Politi. Her blev han lagt til afrusning efter at være blevet anholdt i Havnegade ved 4-tiden om morgenen. Det oplyser politiet til Frederiksborg Amts Avis.

Den 25-årig blev i første omgang sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men derved blev det ikke, for da betjentene forsøgte at tage ham med i detentionen truede han dem i en sådan grad, at han også vågner op til en sigtelse for trusler om vold mod tjenestemænd.