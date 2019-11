Jul på Højagergaard: Irene og Sandra planter julehygge

Traditionen tro var der denne weekend julemarked på det kommunale beskyttede værksted AKU Center Højagergaard i Slangerup. Det sidste halve år har medarbejderne knoklet for at få de mange blomster og juledekorationer klar til salg. Og selvom det er vemodigt at vinke farvel til de blomster, man har kræset så meget for det sidste halve år, er det også fantastisk, at folk så gerne vil have fat i dem, fortæller 22-årige Sandra Bro Abrahamsen og 37-årige Irene Glerup, der er ansat i beskyttet beskæftigelse i gartneriet sammen med 10 andre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her