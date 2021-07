Jubilæumsgave fra vikinger til byens børn

- Det er egentlig vokset nede fra. Vi kan rigtig mange ting på vikingepladsen med alle de mennesker, som har uddannelser og arbejde indenfor mange forskellige brancher. Så vi har gået og talt om, at det kunne være fedt, hvis vi også kunne lave undervisningsmateriale i det her jubilæumsår. Det var oplagt at rykke på det, fortæller Cille Kelm, der er lærer på Vedbæk Skole til dagligt, og som bor i Frederikssund, hvor hun har spillet vikingespil sammen med sin familie i mange, mange år.

- Vi vil så gerne have, at flere bruger det her område året rundt, også når der ikke er vikingespil. Det er så smukt, siger Emma Jeffries Sørensen, og lærerne udtrykker samtidig et håb om, at det på sigt måske kan bidrage til at få byens unge, der ofte hænger ud på vikingepladsen, til at værne om omgivelserne.