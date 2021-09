Jubel hos spejdere: Råb om hjælp gav pote

De Grønne Spejdere i Frederikssund meddelte i sidste måned, at det kneb med indtægterne, grundet sommerfesten i august var aflyst, og at de handlende i byen ikke kunne bidrage med samme støtte som normalt, grundet Corona situationen.

"Vi drukner faktisk i loppeting lige nu, så vi håber, at der vil komme rigtig mange besøgende til vores loppemarked, så man kan få glæde af de mange gode loppeting, og give spejderne et godt tilskud til at holde kontingenter og udgifter til lejre og ture på niveau, så alle kan deltage. For det betyder at også børn af økonomisk trængte forældre kan være spejdere, og dermed opleve et fantastisk fællesskab med mange gode friluftsaktiviteter," skriver Morten Frørup fra De Grønne Spejdere i en mail til sn.dk.