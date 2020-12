Jørlunde aflyser to gudstjenester

Et enigt menighedsråd, præst Dorte Dideriksen inklusiv har tirsdag besluttet at aflyse to af tre gudstjenester juleaftensdag i Jørlunde Kirke.

- Loven siger, at vi skal holde én gudstjeneste juleaften. Men vi føler ikke, at vi kan nå at lufte ordentligt ud, hvis vi holdt tre gudstjenester lige efter hinanden. Vi har aflyst de to gudstjenester af hensyn til vores kirkegængere og vores ansatte, forklarer Jesper Hansen.