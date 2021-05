Jørlunde Kirke indbyder til alsang i det fri på befrielsesaftenen

I forbindelse med alsangen er det muligt at tænde et lys og sætte det langs kirkemuren.

Jørlunde Kirke vil selvsamme nat være oplyst natten fra den 4. maj til om morgenen den 5. maj for at markere Danmarks befrielse.

Derudover bliver der alsang i det fri ved Jørlunde Kirke grundlovsdag lørdag den 5. juni samt tirsdag den 3. august. Her begynder alsangen også klokken 19. Det er en god ide at medbringe stol og tæppe, og der vil også her være mulighed for at tænde et lys og sætte det langs kirkemuren.