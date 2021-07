Jeg synes, det er sjovest at skyde langt. Hvad synes du?

Se billedserie De to søstre Malou og Sofia har ofte været på golfbanen med deres forældre. Nu er det deres tur!

11 børn mellem otte og 14 år mødte op i Frederikssund Golfklub for at lære det ædle golfspil. De prøvede kræfter med køllerne. De lærte, at man ikke skyder, men slår til bolden. Og de lærte, at det er sjovt

Frederikssund - 16. juli 2021 kl. 08:59 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

"Nu gælder det om at koncentrere sig og være hurtige."

Ordene kommer fra træner Brian Amossen, og 11 juniorer lytter godt efter. Syv af dem har taget imod invitationen fra juniorafdelingen i Frederikssund Golfklub om to dages sjov og intensiv sommergolf. Fire af dem er allerede medlemmer.

Om formiddagen slog de lange slag. Bagefter gik de over til at putte. Opdelt i to hold kæmpede de om at putte hurtigst og bedst, og taberne måtte vælge mellem englehop, løbetur om greenen eller armbøjninger.

Efter frokosten ventede en turnering på klubbens Nordbane, hvor det skal vise sig, hvem der har den bedste dagsform.

Det er Mette Meltinis fra klubbens juniorafdeling, der tilrettelægger de to dages træning for juniorerne. Det sker både i juli og igen i begyndelsen af august. Her kan børnene få lejlighed til at snuse til sporten og se, om den er noget for dem.

Hun kom selv ind i klubben, da hendes søn begyndte at spille. Han er 22 år i dag, men Mette er fortsat som frivillig, fordi hun brænder for at se børn udvikle sig. Faktisk fik hun i 2019 prisen som Årets Idrætsleder i Frederikssund, og det blev blandt andet begrundet med, at hun på få år havde fået medlemstallet blandt klubbens unge til at stige markant.

"Jeg spiller selv lidt ubehjælpsom golf, men lægger kræfterne i arbejdet med børnene. Det er bare så sjovt at følge deres udvikling, både golfmæssigt og personligt. Du kan godt høre, at jeg er skolelærer, ikke?" smiler hun.

Flere piger i golf Brian Amossen står for træningen, og han hygger sig med at lære børnene golf.

"De er ivrige efter at lære, hyggelige og sjove, så det giver en masse den anden vej at være træner for dem, siger han, som er fast ansat som protræner i klubben.

Han har ligesom Mette Meltinis hæftet sig ved, at der er mødt mange piger til dagens træning.

"Det er rigtig cool, for tidligere har der været for mange mænd i golf, men vi arbejder på at få det til at fordele sig fifty-fifty," siger han.

Foruden spillet selv, indprenter han også junior-spillerne noget golf-etikette.

"Golf er en idræt, hvor man viser respekt for hinanden, og hvor der eksisterer en vis gentleman-ånd. Den etikette forsøger jeg at lære børnene. Det er socialt udviklende at kunne opføre sig ordentligt og være ansvarlig for selv at tælle sine slag. Man skal også vide, at køllerne kan være farlige, og at man ikke bare svinger rundt med dem," siger han.

Børnene går til træningen med ildhu. De taler en del om at slå lange skud. På førstedagen af ens golf-karriere lader det til at være det absolut sjoveste.

Når de to dage med sommergolf slutter, får børnene en hilsen med hjem fra Dansk Golf Union. Det er en goodiebag med tre bolde, små tees til at anbringe dem på, en drikkedunk, en kasket og en flaske solcreme.

Så er de klædt på at til at komme tilbage på banen, hvis de har fået lyst til mere golf.