Se billedserie Lone Terp og hendes mand har de sidste par år boet klos op ad deres ene datter og hendes to døtre. Her er Melia og Emily med mormor på legepladsen.

Jeg er ikke fejlfinder, jeg er stifinder

Lokalavisen vil frem til valget præsentere en række af de kandidater, der har ambitioner om for første gang at komme i byrådet. Turen er nu kommet til SF's Lone Terp

Frederikssund - 08. september 2021 kl. 09:25 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

I sin barndom boede Lone Terp på børnehjemmet på slottet i Jægerspris. Hun blev landskendt som Danmarks yngste mor, da hun som 14-årig blev gravid. I ca. 30 år af sit voksenliv, har hun boet i Jægerspris med sin familie, først på en gård og siden i hus. Hun flyttede for to år siden sammen med sin mand til en mindre lejlighed i Frederikssund, fordi de havde lyst til at bo billigt og så de kunne få tid til at rejse mere. Lone Terp har tre voksne døtre og 4 børnebørn.

Siden hendes børn var små, har Lone Terp sagt, at hun en dag ville gå ind i kommunalpolitik en dag, når hun fik mere tid.

"Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Jeg har en mening om alt, men interesserer mig særligt for det sociale område, " siger hun, der altid har stemt på SF både landspolitisk og kommunalt.

"Det er der, jeg hører til, så jeg skulle ikke ud at lede," smiler hun, der meldte sig ind i Sf i 2017 og hurtigt derefter blev tilbudt en plads i bestyrelsen.

Op af stolen "Den sag der fik mig op af stolen til et vælgermøde i 2017 i kantinen på Ådalens Skole, var et spørgsmål om manglende rengøring på vores skole. Helt banalt, så fik vi ikke gjort ordentlig rent på vores skole. Frederikssund Kommune har valgt at ansætte et privat rengøringsfirma, fordi det er billigere, men der var ingen kvalitet i deres arbejde," siger hun.

Problemet spidsede til, da corona-krisen ramte, for Lone Terp og hendes kolleger mente ikke, at de corona-relaterede hygiejne-regler kunne håndhæves, når skolens gulve, fodpaneler og toiletter i forvejen ikke var ordentligt rene.

"Vi besluttede simpelthen, at vi - 1.000 elever og mange lærere - ikke ville gå ind på skolen, før der var blevet gjort rent. Sagen røg til borgmesteren, og så blev der gjort rent. Der blev virkelig sat fokus på det. Men sidste år blev rengøringsfirmaet alligevel genansat. Punktet angående rengøring stod nederst på en alenlang dagsorden, som blev behandlet allersidst en sen aften efter et langt møde. Og jeg tvivler faktisk på, om sagen er blevet behandlet ordentligt. Om der faktisk sidder nogen tilbage i forvaltningen, der er kvalificeret nok til at læse udbudsmaterialet ordentligt igennem," siger Lone Terp.

Hun beskriver sig selv som en ildsjæl, der arbejder igennem for sine overbevisninger.

"Vores slogan er: 'Den enkelte borger i centrum'. Vi mener, at det er vigtigt at se mennesket bag det, man kalder borgeren. For mig lyder ordet 'borger' så distancerende. Bag enhver borger gemmer sig et menneske, så det må være muligt at komme af med ordet 'borger' igen," siger Lone Terp.

Hun og de øvrige kandidater for SF har fordelt sagerne imellem sig, og ældre-området er et stort interesseområde for Lone Terp.

"Her i corona-tiden er det gået op for mig, hvor ensomme ældre kan være. Jeg er besøgsven hos en ældre og ensom person, og så er jeg suppleant i Ældre Sagens bestyrelse her i Frederikssund."

"I det hele taget har jeg fokus på sårbare mennesker af enhver slags. Jeg er selv fra en nomadefamilie, og som barn flyttede vi hvert halve år fra sted til sted. Jeg har også sultet som barn, så jeg har selv prøvet at være dernede. Jeg tænker aldrig, at det er synd for mig-agtigt, men hvis jeg kan gøre en forskel, vil jeg gerne det," siger hun.

Plads til pride For øjeblikket kæmper hun også for, at Ådalens Skole til næste år skal kunne hejse Pride-flaget.

"Det har at gøre med mine værdier. Der skal være plads til os alle - røde gule, grønne, lesbiske, transseksuelle o.s.v. Det vigtige er - hvilket jeg også gerne vil udbrede blandt mine elever - at vi skal respektere hinanden, som vi er. Handelsskolen i Frederikssund havde Pride-flaget oppe i år. Det skulle vi også have haft!"

Som politiker og menneske beskriver Lone Terp sig som samarbejdsvillig og kompromissøgende.

"Jeg er ikke fejlfinder, jeg er stifinder. Vi går ind for et bredt politisk samarbejde, men vil selvfølgelig prøve at påvirke de større partier i en rød-grøn socialistisk retning. Nu må vi se, om det kan lykkes," siger hun.

Lone Terp kalder sig "sådan en, der elsker at gå ud på gaden og snakke med folk". Hun har foreløbig kun oplevet sobre svar, når hun har rejst en debat på Facebook.

"Jeg skriver gerne læserbreve og har også være i medierne flere gange i forskellige sammenhænge. Facebook er jo det sted, de fleste kigger på, men det kan jo heldigvis kombineres med at tage ud på gaden og møde folk. Så er jeg i mit es. Man får så mange gode snakke, og jeg kan godt lide at lytte - også til andre politikere. Det at høre, hvad folk siger og vende og dreje det i mit hoved og tage stilling, det elsker jeg."

Skolepolitik er mærkesag Udover de ældre vil Lone Terp meget gerne appellere til lærere og andre offentligt ansatte:

"Skolepolitikken er en mærkesag for mig. Vi har jo i SF en politik om, at der højst skal være 24 elever i klasserne. Vi vil gerne have en to-voksen ordning. Også i klub-regi vil vi gerne have minimums normeringer, så der er ni børn pr. voksen, men som det er lige nu, halter det gevaldigt i SFO og klubber," siger Lone Terp.

Hun er også kritisk over for, hvorvidt inklusionen virker.

"Inklusionen i Frederikssund er slået fuldstændig fejl. Jeg arbejder med det til dagligt, og et af de store problemer er, at børnene må vente på at få deres sager afgjort, fordi kommunens sagsbehandlingstid er så lang. Det skyldes igen, at kommunen ikke kan holde på sine sagsbehandlere i socialforvaltningen, og det har så den uheldige virkning, at folk ofte møder nye sagsbehandlere, når de henvender sig til kommunen."

Blå Bog Lone Terp, er 62 år og stiller op til kommunalvalget for SF. Hun er uddannet folkeskolelærer på Ådalens Skole i Frederikssund og har arbejdet som lærervikar i mange år, men blev her i 2021 uddannet lærer. Hun underviser i matematik, kristendom og engelsk og billedkunst. Er oprindeligt uddannet kontorassistent i socialforvaltningen i den gamle Jægerspris Kommune.