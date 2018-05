Jagten går på den kloge kone på Selsø

Fredag den 18. maj klokken 17-20 byder Herregårdsmuseet Selsø Slot i samarbejde med Kildeholm Orienteringsklub på et historisk orienteringsløb for hele familien på Selsø og i området omkring museet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Jagten på den kloge kone« fører deltagerne på en jagt gennem historien i en tid, hvor videnskaben og moderne lægekundskab er ved at overtage for den folketro, der hersker blandt hovedparten af den almindelige befolkning i Danmark.

Året er 1829, og situationen på Selsø er kritisk: Fruen på Selsø, Agathe Scheel-Plessen, ligger i sengen med feber. Hun er en ældre dame, og mange tvivler på, at hun holder meget længere. Kusken skal sendes til apoteket i Frederikssund for at købe medicin, der kan lindre, men tjenestefolkene vil også prøve andre metoder. De vil derfor finde den kloge kone, som ved alt om lægeplanter og har gode råd for det meste. Men hvor er hun? Og kan hun hjælpe fruen, før det er for sent?