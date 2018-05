Se billedserie Rasmus og Anders Eibye driver Hansens Is på 4. generation, og de er særdeles godt tilfreds med det fabelagtige maj-vejr. Foto: Allan Nørregaard

Is-producenter jubler over glohed maj

Frederikssund - 24. maj 2018 kl. 05:14 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både hos Hansens Is i Lyngerup og Chriis Ice Cream i Kyndby er humøret højt. For når maj-vejret arter sig, som det nu har gjort i flere uge, og som det ser ud til at gøre denne uge med, efterspørger danskerne is i store mængder, og det kan i den grad mærkes hos producenterne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi kan simpelthen ikke følge med. Vi havde ellers forberedt os så godt, vi kunne, og lagret var helt fyldt op, men så mange dage med så godt vejr har bare gjort, at vi er helt i bund. Vi har ekstremt travlt, men vi er naturligvis meget glade, siger Anders Eibye, der sammen med sin bror Rasmus driver is-virksomheden på 4. generation.

Hos Chriis Ice Cream mærker man også, at sommeren meget tidligt har gjort sit indtog.

- Efterspørgslen er stor, og vi kan godt mærke, at vejret har været fantastisk i lang tid. Særligt vores håndlevede ispinde har der været stor efterspørgsel på, og det kom lidt bag på os, at vi skulle have så mange klar, tidligere end vi havde regnet med, siger medejer af Chriis Ice Cream, Christina Jørgensen.

Den gode forsommer kommer da også som sendt fra himlen, for sidste sommers regn og lave temperaturer kunne aflæses med al tydelighed på Hansens Is' årsregnskab, som netop er fremlagt.

- Vi plejer at ende året med et overskud på 1-1.500.000 kroner, men 2017 endte vi med et underskud på 1,8 millioner, og en stor del af grunden var den møgsommer, vi havde sidste år. Vi solgte langt fra det vi skulle, og man kan ikke ligefrem sige, at vi fik ros af vores far, da han så regnskabet, siger Anders Eibye og tilføjer:

- Vi er 4. generation, der driver virksomheden, og ingen kan huske, at vi har set så ekstreme forskelle på to maj-måneder. I år er efterspørgslen enorm fra alle vores kunder, og det betyder blandt andet, at både min bror og jeg bruger alle vores weekender i produktionen, siger Anders Eibye.