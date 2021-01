Det er her i det såkaldte Deltakvarter i Vinge, at seks investorer har vist interesse i at bygge. Foto: Presse

Investorer byder ind på Vinge-grunde

Frederikssund Kommune har modtaget seks købstilbud på storparceller ved Vinge Station.

Frederikssund - 14. januar 2021 kl. 15:08 Kontakt redaktionen

I november 2020 udbød Frederikssund Kommune en række såkaldte storparceller i Delta-kvarteret i Vinge, og ved budrundens afslutning er der kommet seks købstilbud ind fra investorer. Det oplyser Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse. Der er tale om bud på at opføre boligbebyggelser og bebyggelser, der kombinerer detailhandel og boligformål. Omfanget heraf vil blive nærmere afklaret i den dialog, som investorerne og Frederikssund Kommune nu går i gang med. Borgmester John Schmidt Andersen (V) siger i pressemeddelelsen, at han tror, at åbningen af Vinge Station i december har været medvirkende til at øge interessen for at bygge i den nye by.

"Det er utroligt glædeligt, at der er så stor interesse for at købe grunde og at bygge i Vinge. Det giver grund til optimisme for udviklingen af Vinge, og jeg er ikke i tvivl om, at åbningen af Vinge Station i december 2020 er en medvirkende årsag til den interesse, vi nu oplever fra investorerne. Jeg glæder mig til, at vi i den kommende tid nu skal nærlæse de indkomne bud og gå i dialog med tilbudsgiverne om de mulige projekter, herunder arkitekturen, boformerne, bæredygtighed og infrastruktur med mere, siger John Schmidt Andersen.

Udbuddet af storparceller har også medført, at Frederikssund Kommune er kommet i dialog med øvrige bygherrer og investorer omkring en fremtidig udbygning af Vinge by.

"Det er en dialog, vi ser meget frem til, hvor vi blandt andet får mulighed for at høre deres syn på en videre udbygning af Vinge By, herunder et mix af boformer samt andre former for tiltag, som kan være med til at skabe et innovativt og trygt boligområde. Det er grundlaget for, at de fremtidige borgere i Vinge By får et fælles positivt og aktivt samvær," lyder det slutteligt fra borgmesteren i pressemeddelelsen.