International virksomhed udvider efter kraftig vækst

En årrække med kraftig vækst i både salg og på bundlinje lyder som et drømmescenarie for enhver virksomhed. Det er det som sådan også for Roth North Europe på Centervej 5 i Frederikssund, men den store fremgang har også betydet, at pladsen i de nuværende bygninger er blevet for trang, skriver Frederiksborg Amts Avis.