Kunder, der køber buketter og andet hos Interflora er med til at samle penge til skovrejsning. Og efter at have plantet træer i Afrika, retter Interflora nu opmærksomheden mod Danmark med donationer til tre nye folkeskove - heraf én ved Slangerup. Pressefoto

Interflora betaler for folkeskov ved Slangerup

Hørup Folkeskov plantes efter planen næste år på Naturstyrelsens arealer

Frederikssund - 05. december 2020 kl. 08:46 Kontakt redaktionen

Efter at have plantet næsten en halv million træer i Zambia og Tanzania, vil blomster- og gavekæden Interflora plante tre folkeskove i Danmark. Og en af de tre folkeskove kommer til at ligge nær Slangerup.

Den kommende Hørup Folkeskov nær Slangerup plantes i samarbejde med Naturstyrelsen og Growing Trees Network Foundation på Naturstyrelsens arealer, som er erhvervet i fælleskab med Hofor A/S for at sikre rent drikkevand i Hofors kildepladser i området.

Sikrer vand og levesteder "Ved at plante en folkeskov nær Slangerup kan vi og vores kunder medvirke til at sikre fremtidens grundvand og det rene drikkevand samt skabe flere levesteder til planter og dyr. Og så giver det jo også nordsjællænderne en mulighed for selv at tage ud og opleve naturområder, som de selv har været med til at skabe gennem blomsterbuketter og gavehilsner sendt gennem Interflora," siger direktør Søren Flemming Larsen i en pressemeddelelse fra Interflora Danmark.

Skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland Jens Bjerregaard Christensen ser frem til Interfloras folkeskovs-projekt:

"Det glæder mig, at vi nu får mere folkeskov til Nordsjælland. Hørup Folkeskov bliver en del af en større bynær skov med gode stiforbindelser til Slangerup og omkringliggende landsbyer, hvilket giver fantastiske friluftsmuligheder for lokalbefolkningen. Samtidig sikrer skoven rent grundvand, således at Hofor, som har finansieret arealerne, kan levere rent drikkevand til alle i hovedstadsområdet," siger Jens Bjerregaard Christensen i pressemeddelelsen.

Naturstyrelsen planter Det er Naturstyrelsen, der har forestået planlægningen af den nye folkeskov, og som kommer til at stå for selve plantningen af de mange træer og den løbende forvaltning af den nye folkeskov. jesl

Hørup Folkeskov bliver en del af en større bynær skov med gode stiforbindelser til Slangerup og omkringliggende landsbyer, hvilket giver fantastiske friluftsmuligheder for lokalbefolkningen.

Jens Bjerregaard Christensen, skovrider i Naturstyrelsen

Fakta

Hørup Folkeskov

o Bliver en del af Hørup Skov, som er en statsskov nær Slangerup

o Der plantes 100.000 træer og hjemmehørende buske

o De mange træer plantes i efteråret 2021