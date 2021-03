Padel er en sport i enorm vækst. Jægerspris har fået en padelklub (billedet), og nu er Frederikssund Padel Klub dannet. Sidstnævnte håber, kommunen vil etablere padelbaner i den nye idrætsby. Foto: Allan Nørregaard

Ingen baner, men: Sport så populær at medlemmer strømmer til ny klub

Frederikssund - 23. marts 2021 kl. 05:21 Af Henrik Helmer Petersen

82 medlemmer på 24 timer. Så stærkt gik det, da Frederikssund Padel Klub blev stiftet, og Frederikssund blev en idrætsklub rigere.

Initiativtagerne til klubben har besluttet, at man vil stoppe med at tage imod flere medlemmer, når man når de 200 medlemmer, for der er et dilemma: Klubben har endnu ikke nogen baner at spille på!

Padel er efter sigende den sportsgren, der i de her år vokser mest på verdensplan. I Spanien er det den næststørste sport efter fodbold. Det er en blanding af tennis og squash - med glasvægge omkring banen, og kendetegnet for sporten er, at den er sjov, og at alle kan være med. Børn, voksne og ældre kan spille sammen, og man kan finde ud af padel allerede første gang, man prøver det.

Formanden for den nyetablerede klub Mark Stids-Jønsby fortæller, at alt man behøver er at have et bat og et par sko, og så er man i gang.

- Man er typisk fire på banen. Reglerne er nemme - og så er det vanvittig sjovt, siger han.

Søger baner Samtidig med at de i alt fem lokale ildsjæle stiftede Frederikssund Padel Klub, sendte de en ansøgning af sted til Frederikssund Kommune med et ønske om, at der bliver etableret baner til padel i Frederikssunds nye idrætsby.

- Der findes allerede baner i Jægerspris, men her har man måttet lukke for tilmeldingen af medlemmer på grund af den store interesse for at spille padel. Derfor håber vi på politisk opbakning til, at der også etableres padelbaner i idrætsbyen, fortæller Mark Stids-Jønsby.

Stort potentiale Den nye klub ser et stort potentiale for padel i Frederikssund, og klubben håber, at der kan etableres hele fire baner i idrætsbyen.

- Måske er vi nødt til at begynde med to baner, forudser formanden, men siger også:

- Vi er overbeviste om, at to baner hurtigt bliver for lidt. Vi ønsker at skabe en klub, hvor vi både kan tilbyde junior- og voksentræning, og endda »skole-padel« i samarbejde med kommunens skoler. Med tiden vil vi gerne spille holdkampe og måske deltage i padel-ligaen. Vi ser god basis for nogle solide lokal-opgør med vores venner i Jægerspris Tennis og Padelklub.

Socialt samvær Udover de sportslige ambitioner, har den nye bestyrelse bag Frederikssund Padel Klub også et ønske om at skabe et fællesskab og et godt socialt samvær i klubben, og de tror, at en placering af baner i den nye idrætsby vil være med til at støtte op om det.

Det koster 100 kroner at blive medlem af klubben, hvorefter kontingentet vil stige til 800 kroner, når klubben får baner at spille på.

- Der bliver i første omgang kun plads til 200 medlemmer, indtil vi ved, hvor mange baner der bliver til rådighed. Men vi laver også gerne en venteliste, hvis der er behov for det, siger Mark Stids-Jønsby.

Er man interesseret i at blive medlem af den nye padelklub, foregår det via klubbens Facebook side »Frederikssund Padel Klub«, hvor medlemmer også løbende kan følge klubbens aktiviteter og banernes tilblivelse.