Ingen afklaring om Bi-Lidt-grund: Principper for fremtidigt byggeri skal nu på plads

Politikere skal nu tage principiel stilling til fremtidigt byggeri på grunden for at afslutte perlerække af byggeforslag

Frederikssund - 27. maj 2021

Man tager en central grund med en nedbrændt færgekro.

Så tilføjer man et ønske om at opføre nye boliger, cafe, højhus, rækkeboliger etc.

Og så har man balladen. Igen. Og igen.

For der findes stort set lige så mange meninger om, hvordan Bi-Lidt-grunden direkte ud til Roskilde Fjord skal tage sig ud, som der findes mennesker i Frederikssund.

Dét gælder også i byrådet, hvor man gang på gang er endt med at vende tommelfingeren nedad for de forslag, investorer er kommet med over en efterhånden ganske lang årrække. Hvorpå grunden er blevet solgt til en ny investor, der har været samme mølle igennem.

Onsdagens byrådsmøde gjorde det klart, at ønskerne på tværs af partier går lige fra "ubebygget rekreativt område," over halvanden etagers huse med rødt tegltag, til "enten en restaurant eller et vartegn i mindst ti etager. Bare ikke rækkehuse..."

Tilkendegivelserne kom i kølvandet det seneste projekt fra en investor, der ønsker at bygge på grunden. Et projekt som - igen - er løbet ind i protester fra naboer allerede inden arbejdet med en lokalplan for alvor er kommet i gang.

Lokalplan - med opmærksomhedspunkter

På et møde i Plan- og Miljøudvalget 4. maj havde udvalget ganske vist anbefalet, at der med udgangspunkt i det seneste forslag blev udarbejdet en lokalplan - med fire principielle opmærksomhedspunkter.

Men trods enighed i udvalget, skal de nu på den igen. Men denne gang skal princip-drøftelsen gå forud for lokalplanarbejdet:

"Jeg kan ikke forstå, at vi igen og igen skal stå her og diskutere planlægningen af projekter, der ikke holder sig inden for kommuneplanen - af hensyn til en bygherre, der vil tjene mest muligt. Der er behov for ro på; for at vi tilkendegiver, hvilke projekter, vi ønsker. Det her område er så gennemæltet, at det er på tide, at vi siger stop, og at vi lytter til de mange protester," konstaterede Inge Messerschmidt (DF), der havde begæret sagen behandlet i byrådet.

Hun blev suppleret af Socialdemokratiets Tina Tving Stauning:

"Problemet er, at man blander en bygherres interesser med en diskussion om principper. De principper bør vi have på plads, inden vi igen og igen skal forholde os til projekter. Lad os sende det tilbage til udvalget, så vi kan få skilt principperne og de konkrete ønsker ad, så vi i fællesskab får vetaget principperne, inden vi går videre med lokalplanlægningen."

Efter indledningsvist at have anbefalet at indarbejde de fire opmærksomhedspunkter i lokalplansarbejdet, konkluderede Jørgen Bech (V), formand for Plan- og Miljøudvalget, at han på baggrund af debatten også anbefalede at sende sagen tilbage til Plan- og Miljøudvalget. Og her er det så, man skal søge at nå til enighed om principperne med udgangspunkt i ønsker, der strækker sig fra 'ubebygget, rekreativt område' til 'markant vartegn.'