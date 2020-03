Lokalarkivar Anne-Marie Jørgensen (t.v.) og museumsinspektør Stefanie Høy Brink havde set frem til at tage imod en masse minder fra rødstrømpernes storhedstid. Både minder og besøgende i søndagens erindringcafé udeblev desværre, men har man minder og genstande fra dengang, er man velkommen til at henvende sig. Foto: Thomas Olsen

Indsamling blev en fuser

Både museum og arkiv har nemlig meget lidt materiale om netop denne tid, som ellers har sat et markant aftryk på nyere dansk historie. Forhåbningerne var da også store, da man for et halvt år siden fik idéen til at lave en indsamling, som i sidste ende skal ende med en artikel skrevet af de to parter.