Fra et pengeskab hos Danskl Folkehjælps genbrugsforretning i Østergade i Frederikssund er der ved et indbrud stjålet et kontantbeløb, oplyser Nordsjællands Politi: Foto: Kenn Thomsen

Indbrudtyv stjal penge fra humanitære hjælpere

Det er svært at tro, at nogen kan få sig selv til den slags. Men fra et pengeskab i Dansk Folkehjælps genbrugsforretning i østergade i Frederikssund er der stjålet et kontantbeløb, oplyser Nordsjællands Politi.