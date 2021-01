En tyv snuppede nøgler ved et indbrud i en villa på Tørslevvejsyd for Jægerspris. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyven løb med nøgler

Gerningsmanden kom ind ved at bryde et vindue til køkkenet op i en villa på Tørslevvej syd for Jægerspris i Hornsherred.