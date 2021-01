Der har været indbrud i en Frederikssund-virksomhed, hvor tyve har afmonteret og stjålet flere toiletter og blandingsbatterier, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstyve stjal toiletter i tomme erhvervslokaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstyve stjal toiletter i tomme erhvervslokaler

Frederikssund - 20. januar 2021 kl. 13:30 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Der har været indbrud i en virksomhed på Frederiksværkvej 20 i Frederikssund, oplyser Nordsjællands Politi.

Det er sket mellem fredag midnat og mandag klokken 08.00, hvor gerningsmændene afmonterede og stjal flere toiletter og blandingsbatterier.

Tyvene kom ind ved at fjerne en træplade i et vindue, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.

Der er tale om tomme erhvervlokaler, der engang husede legetøjsvirksomheden Brio. Ifølge Palle Søegaard fra Freja Ejendomsadministration, som står for udlejningen, har gerningsmændene smadret håndvaske og har stjålet blandt andet cirka 50 blandingsbatterier fra gamle personale-omklædningsrum. De har dog ikke nået at hente det hele, for noget stod klar til afhentning i gule sække, fortæller han.

- De har taget alt, der ligner metal, man kan sælge som skrot - også gulvriste og askebægre i rustfri stål fra toiletterne. Jeg har aldrig set noget lignende, siger Palle Søegaard, som er dybt forundret over indbruddet, idet han regner med, at gerningsmændene kun vil kunne få 10-15 kroner per blandingsbatteri solgt som messing-skrot.

Indbruddet blev opdaget, idet der om morgenen var lukket for vandet, hvilket blandt andet gik ud over Frederikssund Motioncenter, der også ligger i ejendommen, men som pt. er lukket som følge af corona-restriktioner.