Indbrudstyve stjal smykker og elværktøj

Smykker, håndværktøj og elværktøj var i høj kurs under to indbrud i villaer i Frederikssund og Slangerup.

I tidsrummet fra i torsdags klokken 18 til natten til mandag klokken 02 har der været indbrud i et hus på Strandgårds Allé i Frederikssund. Gerningsmanden kom ind ved at bryde et vindue til et soveværelse op, hvorefter der blev stjålet smykker, oplyser Nordsjællands Politi.