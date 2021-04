Indbrudstyve stak af på cykler: Den ene blev anholdt kort efter

Ifølge politiet stak de to indbrudstyve af fra stedet på cykler og kørte mod Rådhusvænget. Patruljer kørte til området for at lede efter dem, og klokken 06.45 blev en 23-årig mand uden kendt adresse truffet i nærheden. Han svarede til beskrivelsen fra anmeldelsen, og han blev derfor anholdt og sigtet for indbrudstyveri. Derudover blev han sigtet at have forsøgt at begå indbrud i en garage på Bruhnsvej klokken 05.30.