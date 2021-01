Indbrudstyve slap afsted med computere

Søndag mellem klokken 04.00 og 04.30 er nok det tidspunkt, hvor der er størst chance for ikke at møde en levende sjæl på en skole, ikke mindst her under corona-nedlukningen. Måske var det derfor netop det tidspunkt, at der var indbrud på Fjordlandsskolens afdeling på Selsøvej i Skibby natten til søndag.