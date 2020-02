Indbrudstyve slår til i tre hjem

Mandag i dagtimerne mellem klokken 8 og 15 brød en ukendt gerningsmand en dør op til et hus på Hovleddet i Dalby, men der er ifølge et udtræk af politiets døgnrapport ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Der er heller ikke overblik over, hvad tyven rendte med, fra en lejlighed på Sydkajen i Frederikssund, som vedkommende skaffede sig adgang til ved at knuse en rude til køkkenet mellem den 5. og 10. februar.

Derimod løb gerningsmanden med i hvert fald ure, smykker og kamera ved et indbrud i en villa på Ørnestens Vænge i Frederikssund efter at have skaffet sig adgang ved at knuse en terrassedør i tidsrummet fra søndag klokken 17.30 til mandag klokken 11.15, oplyser politiet.