Nordsjællands Politi har fået anmeldelse om et indbrud i en lejlighed i Jernbanegade i Frederikssund, hvor gerningsmanden snuppede hvidevarer og værktøj. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyv stjal hvidevarer og værktøj

Her skaffede gerningsmanden sig adgang ved at bryde en vinduesramme op mellem tirsdag klokken 15.00 og onsdag klokken 07.00 i denne uge, fremgår det i et udtræk af politiets døgnrapport, som dog ikke fortæller, hvilke hvidevarer, som blev hugget.