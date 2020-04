En tyv har stjålet et ur ved et indbrud i en villa på Bakkesvinget i Slangerup onsdag, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyv stjal et ur i Slangerup

Det er sket onsdag klokken 12.53, hvor gerningsmanden kom ind ved at bryde et vindue op og herefter stjal et ur, hvilket fremgår i et udtræk af politiets døgnrapport.