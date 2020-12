En tyv løb med smykker under et indbrud i en villa på Syrenvej i Skibby i lørdags, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyv løb med smykker

det skete i tiden fra i lørdags klokken 17.30 til 23.30, skriver politiet i et uddrag af sin døgnrapport, hvor det fremgår, at gerningsmanden kom ind ved at bryde en dør til en havestue op, hvorefter der blev stjålet et ikke nærmere beskrevet antal smykker.