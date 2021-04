En tyv løb med parfumer efter et indbrud i et hus på Bakkebo i Slangerup, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyv løb med parfumer

Det skete mellem onsdag morgen klokken 06.30 og torsdag morgen klokken 07.23, fremgår det i et udtræk af politiets døgnrapport.

Gerningsmanden kom ind i huset ved at bryde et vindue til et badeværelse op, hvorefter der blev stjålet Parfumer.