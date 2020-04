En indbrudstyv gaflede møbler, gardiner og en ventilator i et hus på Teglværksvej på Hornsherred i påskedagene. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyv løb med gardiner

Møbler, gardiner og ventilator var udbyttet for en tyv, der brød ind i et hus på Teglværksvej mellem Skuldelev og Selsø på Hornsherred, oplyser Nordsjællands Politi.

Indbruddet skete mellem onsdag den 8. april klokken 13 og påskelørdag den 11. april klokken 11, hvor gerningsmanden kom ind ved at bryde et vindue op til en stue, hvilket fremgår i et udtræk af politiets døgnrapport.