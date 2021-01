Indbrudstyv løb med elektronik

Nordsjællands Politi har fået to anmeldelser om indbrud i huse i Skibby, men det har pt. ikke været muligt at få oplyst, om der er forbindelse til to unge mænd, der blev anholdt i Skibby mandag aften med tasker med tyvekoster i, og som er sigtet for indbrudstyveri. Foto: Kenn Thomsen

