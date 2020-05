Indbrudstyv løb med designerlamper

Der blev stjålet designerlamper under et indbrud i en villa på Vibevej i Skibby i store bededagsferien, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Indbruddet skete mellem torsdag klokken 15 og søndag klokken 13.45, og gerningsmanden kom ind ved at bryde et vindue op til køkkenet, oplyser Nordsjællands Politi i et udtræk af døgnrapporten.