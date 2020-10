Nordsjællands Politi har fået anmeldelser om to villaindbrud, der er foregået i Frederikssund Kommune. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyv løb med byggematerialer

Der har været indbrud i et hus på Kyndbyvej i Hornsherred, hvor tyven kom ind via en opbrudt hoveddør mellem tirsdag klokken 18 og onsdag klokken 6.30, og her blev der stjålet elektrisk værktøj, køkkeninventar og byggematerialer.